Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kazada sürücülerle araçlardaki Hayriye Özkazan, Kezban, Zeynep Betül ve Mehmet Yağız Korkut, Döne İnce ve Hanım Coşkun yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net