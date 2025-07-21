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Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?

Eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. 5 adımda yenileme işlemi ve ücret detayları haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 10:34, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 10:36
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Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak değiştirilebilecek. Bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenileme yapılabilecek, ancak 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

5 Adımda Ehliyet Yenileme İşlemi

Randevu Alımı

  • İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması

  • Başvuru için; eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (https://ivd.gib.gov.tr veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

Başvuru Yerine Gidilmesi

  • Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

Kişiselleştirme Süreci ve Geçici Belge Kullanımı

  • Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu süreçte vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

Yeni Ehliyetin Teslim Alınması

  • Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya başvuru sırasında belirlenebilecek iki kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri; 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.


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