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BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güçlü alımların etkisiyle günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 18:50, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 19:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 250,02 puan artış yaşanırken, toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi ise yüzde 2,02 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,27 ile gayrimenkul olurken, tek kaybettiren ise yüzde 2,01 ile spor sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

ABD ekonomisinin güçlü seyrine rağmen ticaret görüşmelerindeki belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Ancak BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Ekonomik Veriler ve Beklentiler

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.
  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda ise yüzde 28,38 artış gösterdi.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarıyla birlikte yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunuyor.


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