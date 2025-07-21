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Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi düşerken, dolar/TL ve cari açık tahminlerinde artış yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 10:56, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 11:03
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Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya gerilemiştir. Ankete, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcı dahil edilmiştir. Geçen ay yüzde 1,86 olan Temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükselmiştir. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya gerilemiştir.

TÜFE ve Döviz Beklentileri

  • 12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a düşmüştür.
  • 24 ay sonrası TÜFE artış beklentisi ise yüzde 17,35'ten yüzde 17,08'e gerilemiştir.
  • Yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5731'den 43,7219'a yükselmiştir.
  • 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 47,0352'den 47,6972'ye çıkmıştır.

Cari İşlemler Açığı ve GSYH Beklentileri

  • Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolarken, bu dönemde 19,9 milyar dolara yükselmiştir.
  • Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,3 milyar dolara çıkmıştır.
  • Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde sabit kalmıştır.
  • Gelecek yıl için GSYH artış beklentisi ise yüzde 3,7 düzeyinde sabitlenmiştir.

Politika Faizi Beklentileri

  • İlk toplantıda politika faizi beklentisi yüzde 43,29 olmuştur.
  • İkinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 olarak belirlenmiştir.
  • Üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60'tır.
  • Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 36,16 olmuştur.
  • 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e gerilemiştir.


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