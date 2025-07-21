İstanbul Milletvekili Doğan Demir Gelecek Partisi'nden İstifa Etti

Gelecek Partisi'nde istifalar devam ediyor. İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partiden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Demir, sürdürülebilir bir siyasi zeminin kalmadığını ve iki yıldır yapılan uyarılara rağmen ortak bir alan oluşturulamadığını belirtti. Yaklaşık altı yıldır Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partinin başarısı için çaba gösterdiğini ifade eden Demir, bugün gelinen noktada siyasi zeminin sürdürülemez olduğunu üzülerek gördüğünü ve bu nedenle istifa kararı aldığını açıkladı. Demir, partide görev yapan tüm kurucu arkadaşlarına ve gönüllülere teşekkür ederken, siyasi mücadelesinin farklı bir zeminde süreceğini de vurguladı.

Demir'in Açıklamasından Öne Çıkanlar

"19 Aralık 2019'da kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyuna bildiriyorum."

"Yaklaşık altı yıldır Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarısı için çaba gösterdim."

"Bugün gelinen noktada siyasi zeminin sürdürülemez olduğunu üzülerek görüyorum."

"Bu nedenle istifa kararı aldım."

Son Bir Haftada Üçüncü İstifa

Demir'in istifası, Gelecek Partisi'nde son bir haftada yaşanan üçüncü milletvekili ayrılığı oldu. 19 Temmuz'da İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin de partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.