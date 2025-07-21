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İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat

İstanbul'da 80 milyonun üzerinde muayene, 1,2 milyon ameliyat ve 20 milyondan fazla görüntüleme hizmeti sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 23:34, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 23:26
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İstanbul'da bu yıl 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2024 yılının sağlık hizmetleri açısından oldukça yoğun geçtiğini ve benzer bir yoğunluğun bu yıl da sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin sağlık hizmetinin yüzde 40'tan fazlası İstanbul'da sunuluyor. Ana amaç, doğru hastanın doğru hekime ulaşması ve şifaya kavuşmasıdır. Kentte 53 kamu hastanesi ve toplamda 216 hastane ile sağlık hizmeti sunulurken, 1096 aile sağlığı merkezi ve 4 bin 600 aile hekimliği birimi ile birinci basamak sağlık hizmeti veriliyor.

İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Yoğunluk

2025'te İstanbul'da 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat ve 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti sunuldu. Muayenelerin 16 milyonu birinci basamak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirildi. Burada beklenenden farklı bir tabloyla karşılaşıldı; birinci basamaktaki muayene oranı yüksek, ikinci ve üçüncü basamaktaki başvurular ise daha düşük seviyede.

Aile Hekimlerinin Önemi

İlk durak aile hekimi olmalı. İstanbul genelinde 1096 aile sağlığı merkezi ile hizmet veriliyor. Birinci basamakta sadece muayene değil, laboratuvar ve gerekirse görüntüleme hizmetleri de sunulabiliyor. Vatandaşların sağlık sorunlarında ilk başvurması gereken yerin aile hekimleri olduğu, ikinci ve üçüncü basamaktaki hekime başvuru gerekliliğinin de yine aile hekimi danışmanlığıyla belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

  • Aile hekimlikleri ortalama 7 dakikalık yürüme mesafesinde.
  • Aile hekimi, vatandaşlara en doğru yönlendirmeyi sağlar.
  • Teşhis ve tetkik süreçleri burada kısaltılabilir.

Hastane Verimliliği ve Randevu Sistemi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan Hastane Verimlilik Projesi kapsamında poliklinik, ameliyathane, endoskopi ve kolonoskopi ünitelerinin verimliliği yakından takip ediliyor.Kamu hastanelerinde büyük çaplı (A grubu) ameliyatlarda yüzde 5'in üzerinde artış yaşanırken, özel hastanelerde bu ameliyatlar azaldı. Randevu sisteminde ise yüzde 10'luk bir artış yakalandı ve randevuda bekleyen talepler yüzde 40'tan fazla azaldı.

Aile Hekimlerine Düşen Nüfus Azaldı

İstanbul'daki aile hekimlerine düşen ortalama nüfus 3 binin altına düştü. Aile hekimlerine randevulu veya randevusuz erişim oldukça kolaydır. Aile hekimleri vatandaşların sağlık danışmanları ve sağlık avukatlarıdır. İlk temas noktası olan bu merkezler, doğru yönlendirme ve erken tanı açısından kritik öneme sahiptir.

  • En çok sıkıntı yaşanan branşlar: dermatoloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi.
  • Aile hekimleri, vatandaşların sağlık sürecinde bilinçli şekilde yer almalarını sağlar.

"Herkesi bu sürece bilinçli şekilde dahil olmaya davet ediyoruz."

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