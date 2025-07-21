Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği süreç devam ediyor. İşveren tarafı, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 24 zam teklif etti. Gözler, bu hafta yapılması beklenen 8'inci görüşmeye çevrildi. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan işçileri kapsayan protokolde, işveren tarafı üçüncü zam teklifini sundu. Ücretlere birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise gerçekleşen enflasyon oranı teklif edildi.

Sürecin Detayları

İşçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş ile müzakereler sürüyor.

ve ile müzakereler sürüyor. Bu hafta yeni bir toplantının yapılması ve anlaşma sağlanması durumunda sürecin tamamlanması bekleniyor.

Süreç, hastane, bakanlıklar, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan 600 bin kamu işçisini kapsıyor.

kapsıyor. Sürecin tamamlanmasıyla işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan zam ve sosyal hakları belli olacak.

Diğer Sözleşmelere Etkisi

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da büyük önem taşıyor.



