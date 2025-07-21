İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya, önemli iddialarda bulundu. Yalçınkaya, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'na, CHP'nin satın alınması için fon oluşturduklarını ve Ekrem İmamoğlu'nun bu fona katkı sağlayanları el üstünde tuttuğunu söylediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlardan inceleme devam ediyor.

Soruşturmanın Detayları ve İddialar

Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık ifadesi vermemesi için kendisine baskı yapıldığını belirtti. Gülibrahimoğlu'nun güçlü olması nedeniyle ailesine zarar verebileceğinden endişe ettiğini, ancak sonrasında devletine güvenerek tekrar ifade vermeye karar verdiğini söyledi. Yalçınkaya, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bayi ile yıllık 500 milyon dolar ciroya sahip bir petrol şirketinin sahibi olduğunu belirtti.

İhaleler ve Şirket İlişkileri

Yalçınkaya, soruşturma kapsamında ilişkilendirildiği kişinin Murat Gülibrahimoğlu olduğunu, ona ait "Kuzey Modern" ve "Kuzey Gayrimenkul" isimli şirketlere akaryakıt sattığını, fakat bu şirketlerin gerçekte Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'e ait olduğunu iddia etti. Gülibrahimoğlu'nun, İBB'den ihalesiz iş aldığını ve bu işlerin Keleş'in gözetiminde yürütüldüğünü öne sürdü.

Fon Oluşturma ve CHP'ye Müdahale İddiaları

Keleş'in, CHP'nin başında istenmeyen kişileri göndermek için fon oluşturduklarını söylediği iddia edildi.

Kongre sürecinde delegelere maddi menfaat sağlanarak seçimin Özgür Özel 'in kazanmasının sağlandığı belirtildi.

'in kazanmasının sağlandığı belirtildi. Keleş'in, "CHP'yi satın almak" ve "partide istedikleri kişiyi belediye başkanı yapmak" gibi hedefleri olduğu öne sürüldü.

Yurt Dışı Para Transferleri ve Medya Satın Alımı

Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle yurt dışına para götürdüğü, bu paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edildiği iddia edildi. Ayrıca, Olay TV'nin usulsüz yollarla elde edilen gelirlerle satın alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Fon İddiaları

Keleş ve İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimi için büyük bir fon oluşturma hedefi olduğu öne sürüldü.

Büyük AVM sahiplerinden yüksek meblağlar talep edildiği, bazı AVM sahiplerinin ise bu taleplere direnç gösterdiği aktarıldı.

Kazançların yarısının cumhurbaşkanlığı fonuna, yarısının ise şahsi olarak alındığı iddia edildi.

Soruşturmanın Siyasi Yansımaları

Yalçınkaya, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim çalışmasının öne çekilmesinin nedeninin, Ekrem İmamoğlu'na yapılacak yolsuzluk soruşturmasının siyasi operasyon olarak gösterilmek istenmesi olduğunu iddia etti. Ayrıca, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisine sürekli yurt dışına kaçmasını tavsiye ettiğini ancak suçsuz olduğu için bunu düşünmediğini belirtti.