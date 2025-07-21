Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile Eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Feyenoord ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu. Bu eşleşme, Fenerbahçe için oldukça önemli bir mücadele anlamına geliyor.

Maç Tarihleri ve Detaylar

Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da oynanacak.

tarihinde Hollanda'da oynanacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe'nin Hedefi

Fenerbahçe, bu zorlu eşleşmeden galip ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Taraftarlar, özellikle eski futbolcuları Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord karşısında alınacak sonucu merakla bekliyor.



