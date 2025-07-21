LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip ortaokullarının Liselere Geçiş Sınavı (LGS) verilerini paylaşarak sınavda soruların çalındığına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bakanlığın verilerine göre, imam hatip ortaokulları eğitim alanında büyük bir ivme gösterdi. 2018 yılında bu okul mezunlarından yüzde 4'ü yüzde 1'lik dilime girerken, 2025 yılında bu oran yüzde 10'a yükseldi. Bu artış, imam hatip ortaokullarının akademik başarı açısından güçlendiğini ve yıllara yayılan istikrarlı bir gelişim trendi yakaladığını göstermektedir.

LGS Sınavı ve İddialara Yanıtlar

Sorular Çalındı mı?

LGS'de tam puan alan öğrencilerin okuldaki ilgili derslerde de yüksek not ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. 2025 Merkezi Sınav'da tam puan alan öğrenciler aynı zamanda derslerinde yüksek başarı gösteren öğrencilerdir. Bu durum, soruların önceden çalındığı veya bazı öğrencilere verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. LGS'de tam puan alan öğrencilerin matematik ortalaması 99,8, fen bilimleri 99,7, Türkçe, dil bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi ders ortalamaları ise yüzde 99,7'dir.

Tam Puan Alan Öğrenci Sayısı Neden Arttı?

Merkezi Sınavda tüm sorular 8. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmakta ve örnek sorular Bakanlık internet sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

tüm sorular 8. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmakta ve örnek sorular Bakanlık internet sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 2025 Merkezi Sınavda 66 farklı il, 211 ilçe ve 544 okuldan toplam 719 öğrenci tam puan almıştır.

66 farklı il, 211 ilçe ve 544 okuldan toplam almıştır. Soruları tam yapma bireysel başarı olup okul, il veya ilçe ile ilişkilendirilmesi sağlıklı değildir.

Sınavda aşırı zor soru olup olmaması, tam yapan öğrenci sayısını etkileyebilmektedir.

Sınav Zorluk Düzeyi

2025 Merkezi Sınavı'ndaki madde güçlük seviyeleri önceki yıllarla benzer düzeydedir. Genel zorluk düzeyinin önceki yıllarla aynı olduğu grafiklerle gösterilmiştir.

Bursa ve İmam Hatip Okulları Başarı Dağılımı

Bursa ilinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci tam puan almıştır. Sosyal medyada paylaşılan Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda tam puan alan öğrenci bulunmamaktadır. Türkiye genelinde imam hatip ortaokullarından 29 farklı ilden toplam 63 öğrenci tam puan almıştır. Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 6 öğrenci, Trabzon Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise 4 öğrenci tam puan almıştır. Bu okullarda toplamda 10 öğrenci tam puan alırken, Türkiye genelinde ise 53 öğrenci daha tam puan almayı başarmıştır.

Neden İmam Hatip Okullarından Daha Fazla Birinci Çıktı?

2018 yılında yüzde 1'lik dilime giren imam hatipli öğrenci oranı yüzde 4 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 10'a yükselmiştir. Bu artış, imam hatip ortaokullarının merkezi sınavlarda başarısız olduğu iddialarını çürütmektedir. Yıllara yayılan veriler, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı düzeylerinde istikrarlı bir artış olduğunu göstermektedir.

İzmir'de Tam Puan Alan Öğrencilerle İlgili İddialar

Kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olan bu paylaşım daha sonra silinmiştir. 2025 Merkezi Sınavı'nda İzmir'de herhangi bir okulda ya da sınava girilen bir binada 68 öğrencinin sınava girip bu öğrencilerden 16'sının tam puan aldığı bir durum söz konusu değildir. Bu paylaşım asılsız olup manipülatif bir içerik taşımaktadır.



