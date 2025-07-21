İki takımın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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