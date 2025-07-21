Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Dönem: Komisyon Ücreti Kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma kartlarına kredi kartı ile yapılan bakiye yüklemelerinde önemli bir yeniliğe imza attı. 16 Şubat'ta başlatılan uygulama ile birlikte, kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyonu kaldırıldı. 10 Temmuz itibarıyla ise bu uygulama, kiosklar dahil olmak üzere tüm dolum kanallarını kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece başkentliler, kartlarına ek ücret ödemeden, daha hızlı ve kolay bir şekilde bakiye yükleyebilecekler.

Komisyonsuz Bakiye Yükleme Dönemi

ABB tarafından yapılan açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi. Başlangıçta sadece dolum makineleri (kiosklar) dışında kalan uygulama, EGO Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı entegrasyon çalışmaları sonrası tüm dolum kanallarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulamanın Detayları

16 Şubat 'tan itibaren kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyonu kaldırıldı.

'tan itibaren kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyonu kaldırıldı. 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında komisyonsuz bakiye yükleme imkanı sağlandı.

tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında komisyonsuz bakiye yükleme imkanı sağlandı. Başkentliler, toplu taşıma kartlarına ek ücret ödemeden bakiye yükleyebilecek.

Uygulama, kullanıcı dostu bir adım olarak işlem maliyetlerini azaltacak ve belediyeye tasarruf sağlayacak.

Bu yeni düzenleme ile Ankara'da toplu taşıma kullanıcıları, kartlarına bakiye yüklerken artık herhangi bir banka komisyonu ödemeyecek. Hem vatandaşlar hem de belediye için avantaj sağlayan bu uygulama, şehirde toplu taşıma kullanımını daha cazip hale getirecek.