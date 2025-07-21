CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'daki Ağır Ceza Mahkemelerinin son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin kararına uyduğu ve 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Anayasa Mahkemesi'nin TCK'nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak Diyarbakır'daki mahkemelerin bu karara uyduğu ve çok sayıda tahliye gerçekleştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamanın Detayları

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi amacıyla yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümlerin, Anayasa Mahkemesi'nin 5/11/2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edildiği ve bu kararın 09.07.2025 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Tahliye Sayıları

Açıklamada tahliye sayıları şu şekilde açıklandı;

Resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 09.07.2025 tarihinden itibaren Diyarbakır'da ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle 15 kişi tahliye edilmiştir.

Yanlış Bilgilendirme ve Uyarı

CTE'nin açıklamasında; gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımların, sadece dezenformasyon niteliği taşımadığı, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar verdiği vurgulandı. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica edildi.



