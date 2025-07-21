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TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!

İstanbul milletvekillerinin Gelecek Partisi'nden ayrılması ve son gelişmelerle birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı tamamen değişti. Bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükselirken, toplam milletvekili sayısı 592'ye düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 16:29, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 16:30
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TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!

TBMM'deki sandalye dağılımı, bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmeleri ve çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılmaları sonucu değişiklik gösterdi. Son olarak Gelecek Partisi'nden ayrılan İstanbul milletvekillerinin istifalarıyla birlikte, bağımsız milletvekili sayısı 14 oldu.

Ayrıca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de Partilere Göre Yeni Sandalye Dağılımı

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 272
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 135
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 47
  • İYİ Parti: 29
  • Yeni Yol Partisi: 21
  • Bağımsız: 14
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Hür Dava Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • Emek Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1

Toplam milletvekili sayısı: 592

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