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Maydonoz Döner'e Yönelik FETÖ Soruşturması Tamamlandı

TMSF'nin kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirinde FETÖ'ye finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 70 şüpheliye rekor hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 16:33, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 16:34
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Maydonoz Döner'e Yönelik FETÖ Soruşturması Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı döner zincirine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında 46'sı tutuklu olmak üzere toplam 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün ülke içinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı belirtildi. Ayrıca, FETÖ'nün finans temini için yeni yöntemler aradığı ve deşifre olmamak amacıyla tedbir faaliyetlerine azami özen gösterdiği vurgulandı.

İddianamenin Detayları

Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ'nin sahibi olduğu isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner işletmesinin, Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki bazı şubelerinin resmi veya gayri resmi ortaklarının ya da aile yakınlarının FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerden seçildiği tespit edildi. Franchise hakkını alan şirketlerin legal ortaklarının haricinde, arka planda örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydı bulunan şahısların belirlenen bedeller karşılığında şirkete gayriresmi ortak yapıldığı iddianamede yer aldı.

Şüphelilere Yönelik Suçlamalar

  • 46'sı tutuklu 70 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istendi.
  • 8 şüpheli hakkında ise söz konusu suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Soruşturmanın Geçmişi

Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını artırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Mali İncelemeler ve Operasyonlar

  • Restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelendi.
  • 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlendi.
  • Soruşturmada tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

TMSF'nin Kayyum Ataması

TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla kayyum olarak atandı.


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