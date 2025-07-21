'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sosyal medya mecralarında, "Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi" şeklindeki haberler üzerinden, aracın Türk diplomatlara ait olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir dezenformasyon faaliyeti olduğu vurgulandı.

Olayın Gerçekleri

Söz konusu aracın Belçika diplomatik plakası taşıdığı ve Belçika'dan hareket ettiği açıklandı.

taşıdığı ve Belçika'dan hareket ettiği açıklandı. Araç, Kongo Cumhuriyeti'nin Brüksel'de görevli bir diplomatına aittir.

aittir. Araç sürücüsünün Bulgaristan vatandaşı , yolcusunun ise Belçika vatandaşı olduğu Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edilmiştir.

, yolcusunun ise olduğu Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edilmiştir. Operasyon, Bulgaristan makamlarınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir kolluk faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Hadisenin Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ya da herhangi bir vatandaşımızla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Dezenformasyonun Amacı ve Uyarı

Bazı çevrelerce sosyal medyada yapılan maksatlı paylaşımlarla Türk diplomasisi ve ülkemiz hedef alınmakta, kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu tür dezenformasyon içeriklerinin temel hedefi, ülkemizin, dış temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın itibarını zedelemektir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi, manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.



