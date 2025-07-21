Merkezi Yönetim Borç Stoku Rekor Seviyede: 11,4 Trilyon TL!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim brüt borç stoku 11,4 trilyon TL'yi aştı. Türk lirası ve döviz borcunun payı dikkat çekiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 17:42, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 17:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stokunun önemli bir kısmı Türk lirası ve döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Borç stokunun 5 trilyon 309,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 152,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan meydana gelmiştir.
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Dağılımı
- Toplam borç stoku: 11 trilyon 462,4 milyar lira
- Türk lirası cinsinden borç: 5 trilyon 309,7 milyar lira
- Döviz cinsinden borç: 6 trilyon 152,7 milyar lira