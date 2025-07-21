İş yerinin önünde uygulama yapan polislere saldıran 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesinde polis ekiplerinin cadde üzerinde yürüttüğü rutin asayiş uygulamasına bir iş yeri sahibi ve çalışanlarının tepki gösterdiği belirtildi.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle 6 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."