CHP'den Akın Gürlek ve 2 savcı hakkında HSK'ya başvuru

Partiden yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada görevli 2 savcı hakkında HSK'ya şikayette bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 30 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürütülen soruşturmaların sistematik bir hal aldığı ve yalnızca bireysel hak ve özgürlükleri değil, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin temel ilkelerini de ağır biçimde ihlal ettiği kaydedilerek, "İBB'ye dönük soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet savcılarından biri, makam odasında bulunan beyaz Toros marka bir araç maketiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Beyaz Toros marka araç yakın tarihimizde işkencenin ve gözaltındaki insan kayıplarının simgesi haline gelmiş bir semboldür. Böylesine travmatik bir simge haline gelmiş aracın, görevdeki bir savcı tarafından sosyal medyada paylaşılması yargı tarafsızlığını ve insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin ihlalidir. Gözaltında kaybedilen kişilerin aileleri, işkence mağdurları ve insan hakları savunucuları açısından bu paylaşımın provokatif ve kötü niyetlidir" denildi. Dilekçede; söz konusu savcıların 'hukukun üstünlüğünü göz ardı eden', 'Anayasa ve kanunlara açıkça aykırı hareket eden' uygulamalarla masumiyet karinesi, adil yargılanma ve savunma hakkı gibi evrensel insan haklarını ihlal ettikleri belirtildi.