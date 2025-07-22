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İZBETON davasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı 20 sanığa tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Kaya'nın kooperatif dosyasında şüpheli olarak yer aldığı için cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenilirken, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın ise tahliye edileceği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 18:52, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 18:51
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İZBETON davasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında il sınırları dahilindeki 'ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması' işlerine yönelik ihalelerde 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarının işlendiği iddiasıyla 44 şüpheli hakkında 16 Temmuz'da iddianame düzenlenerek, kamu davası açıldı. İddianameyi kabul eden İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz tarihli tensip zaptıyla aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 20 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararlarına aynı gün itirazda bulundu. Başsavcılık, mevcut denetim raporları, bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sanıkların tahliyesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın kaldırılmasını talep etti.

Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hali devam

Bu gelişme öncesinde İZBETON'un araç ve iş makinası kiralama hizmetlerine yönelik ayrı bir dosyada 31 tutuklu sanık hakkında da tahliye kararı verilmişti. Bu sanıklar arasında Heval Savaş Kaya ile birlikte Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz da yer aldı. İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen bu dosyada da, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına anında itiraz etti. Her iki dosyada da tahliye kararı verilen eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın 'kooperatif dosyası' olarak bilinen başka bir soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldığı ve bu nedenle cezaevinden tahliye edilmeyeceği, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın ise tahliye edileceği öğrenildi.

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