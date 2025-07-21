4 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücü tutuklandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 21:35, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 21:37
Otobüs sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, dün, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı