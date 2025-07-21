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Tarlada devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 22:07, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 22:08
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Tarlada devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Olay, saat 16.40 sıralarında Süleler Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüsnü Yılmaz idaresindeki traktör, tarlada çalıştığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Hüsnü Yılmaz ve yanında bulunan eşi Kadriye Yılmaz ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bolu'daki hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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