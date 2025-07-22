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İzmir'de 24 saatlik su kesintisi

İzmir'de, bağlantı çalışması nedeniyle 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 07:28, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 07:42
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İzmir'de 24 saatlik su kesintisi

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."

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