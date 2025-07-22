İzmir'de 24 saatlik su kesintisi

"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

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