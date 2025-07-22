Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur beklenirken, diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sıcak havalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

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