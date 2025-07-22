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Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'de son 20 yılda kiracı oranı yüzde 23'ten yüzde 28'e çıktı. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye, kiracılıkta üst sıralarda bulunuyor. Konut sahipliği oranındaki düşüş ve kira artışları, emlak piyasasında önemli değişimlere yol açıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 08:31, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 08:32
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Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de taşınma hareketliliği hız kazanıyor ve bu süreçten en çok kiracılar etkileniyor. Haziran 2025 itibarıyla ülke genelinde konut metrekare fiyatları ortalama 39.738 TL'ye ulaşırken, ortalama kiralar da 20.000 TL seviyesine yükseldi. Dr. Ahmet Büyükduman'ın verilerine göre, Türkiye'de son 20 yılda kiracı oranı %23'ten %28'e yükseldi. Bu artışla birlikte Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında kiracı oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri haline geldi. Özellikle İstanbul ve Muğla'da ortalama kiralar 30.000 TL, Ankara ve İzmir'de 25.000 TL, Kocaeli'nde ise 21.500 TL seviyesinde seyrediyor.

Türkiye'de Kiracı Oranları ve Avrupa Karşılaştırması

Türkiye'de kiracı oranı %28,2'ye ulaşarak Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldı. Konut fiyatlarındaki artış, kiracı oranının yükselmesine neden oldu.

Kiracı Oranı En Yüksek Ülkeler

  • İsviçre: %52,3
  • Almanya: %46,8
  • Danimarka: %38,9
  • İsveç: %34,6
  • Avusturya: %30,7
  • Türkiye: %28,2
  • Lüksemburg: %28,2
  • Yunanistan: %23,0
  • AB ortalaması: %21,1
  • Malta: %21,0

Kiracı Oranı En Düşük Ülkeler

  • Sırbistan: %2,5
  • Litvanya: %2,9
  • Karadağ: %3,3
  • Slovakya: %4,1
  • Macaristan: %4,2
  • Polonya: %4,8
  • Hollanda: %5,3
  • Letonya: %6,1
  • Slovenya: %6,8
  • Estonya: %8,1

Konut Sahipliği Oranları ve Değişimler

Konut sahipliği oranı, Türkiye'de son 20 yılda %61'den %56'ya geriledi. Ayrıca yaklaşık %15 civarında kira ödemeden bir başkasının evinde oturanlar bulunuyor. Bu grup da hesaba katıldığında konut sahipliği oranı %71'i buluyor.

Konut Sahipliği ve Gelir Seviyesi İlişkisi

Dr. Ahmet Büyükduman, yüksek gelirli ülkelerde konut sahipliği oranının düşük olduğunu; İsviçre, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde bu oranın daha az olduğunu belirtiyor. Buna karşılık Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi düşük gelirli ülkelerde konut sahipliği oranı oldukça yüksek.

Konut Sahipliği ve Kiracılıkta Etkili Faktörler

Konut sahipliği ve kiracılık oranları; gelir grupları, köyden kente göç, hayat tarzı değişiklikleri, uzayan ömür ve intikallerin gecikmesi gibi birçok faktörden etkileniyor. Türkiye'de bu yapısal ve tarihsel faktörlerin etkisiyle sahiplik ve kiracılık oranlarında değişimler gözlemleniyor.

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