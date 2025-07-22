Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesine 2,4 Milyar Euro

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin bölgesel demir yolu bağlantısını güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için 2,4 milyar euro dış finansman temin edildi. Türkiye'nin iktisadi ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Orta Vadeli Program'da belirlenen "kamu altyapı yatırımlarının etkinleştirilmesi" hedefi doğrultusunda adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için yaklaşık 2,4 milyar euro tutarında yeşil finansman sağlandı. Projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MUFG Bank liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.

Uluslararası Katılım ve Finansman Detayları

İsveç ve Avusturya'nın ihracat kredi kuruluşları EKN ve OeKB

ve İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi

Çeşitli uluslararası bankalar ve kurumsal yatırımcılar

Türkiye'nin bu yıl içinde finansman sağladığı dış kaynak tutarı 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, sürdürülebilir altyapı yaklaşımıyla Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kurarak bölgesel ulaşım ve ticaret akışının geliştirilmesine katkı sunacak.

Bölgesel Kalkınmaya Katkı

Proje, bütünleşik kalkınma perspektifiyle bölgesel üretim merkezlerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirecek. Söz konusu projeyle beraber Türkiye'nin bu yıl içinde proje finansmanı amacıyla sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 6 milyar dolar oldu.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomisine ve programına duyduğu güvenle ülkeye yönelik finansman akışını sürdürdüğüne işaret ederek, "Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



