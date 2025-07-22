Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtildi. Ahırda bulunan 95 küçükbaş hayvan yangında telef oldu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı. Orman işletme ve itfaiye ekipleri, arazöz ve araçlarla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının Seyri ve Müdahale

Yangın, çiftliğin samanlık kısmında başladı.

Kısa sürede büyüyerek ahır ve ormanlık alana sıçradı.

95 küçükbaş hayvan telef oldu.

telef oldu. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Orman işletme ekipleri arazözlerle müdahale etti.

Vatandaşlar traktörler ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.



