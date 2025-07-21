Yapay Zeka Destekli Online Eğitimle Fırsat Eşitliği

Önal Grup, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle geliştirdiği online eğitim platformunu, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere düşük maliyetli ve yapay zeka destekli içeriklerle sunuyor. Önal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Önal, tüm kamu kurumlarına ve STK'lara çağrıda bulunarak, Türkiye'nin her bölgesindeki her öğrencinin aynı kalitede içeriğe ulaşabilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu artık bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk olarak görülüyor.

Eğitimde fırsat eşitsizliği, Türkiye'nin en kronik sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde büyüyen çocuklar için kaliteli eğitim, yalnızca büyük şehirlerdeki çocukların ayrıcalığı gibi algılanıyor. Ancak bu algıyı değiştirmeyi hedefleyen bir eğitim girişimi, online eğitimde çığır açıyor. Hem teknolojik altyapısı hem de düşük maliyetli fiyat politikasıyla bu sistem, Türkiye'nin her köşesindeki öğrencilerin kaliteli içeriğe ulaşmasını amaçlıyor.

Online Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Yapay Zeka Desteği

Ferit Ünal, kişisel hikayesinden ilham alarak yola çıktığını belirtiyor. Organizasyon ve yapım firması olarak başladıkları yolculukta, dijital eğitim alanında büyük paraların döndüğünü ve bu hizmetin yalnızca belli gelir grubuna hitap ettiğini fark ettiklerini söylüyor. Eğitim eşitliğine inanan biri olarak bu duruma karşı durmak istediklerini belirten Önal, sistemi kurduklarını, yapay zeka ile desteklediklerini ve fiyatları mümkün olan en düşük seviyede tuttuklarını ifade ediyor. Amaçlarının para kazanmak değil, çocuklara ulaşmak olduğunu vurguluyor.

Yapay Zeka Destekli Eğitim Sistemi

Sistemin öğrencilerin eksiklerini analiz eden yapay zeka destekli bir altyapıyla çalıştığını belirten Önal, öğrenciler test çözdükçe sistemin otomatik analiz yaparak eksik konuları belirlediğini ve tekrarlar önerdiğini aktarıyor. Ayrıca öğretmenler için sınıf düzeyinde raporlama sağlayan özel bir modül de mevcut.

Okul ve Belediyelerle İşbirliği

Sistemin Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını belirten Önal, Iğdır'dan Edirne'ye, Şırnak'tan Mardin'e kadar yüzlerce okul ve belediye ile iş birliği yaptıklarını ifade ediyor. Doping Hafıza gibi firmaların 30-40 bin TL'ye ürün sattığını, kendilerinin ise aynı kaliteyi bin liraya, bin beş yüz liraya sunduklarını belirtiyor. Belediyelerle çalıştıklarında sistem tamamen onların logosuyla açılıyor ve isterlerse kendi hizmetleri gibi dağıtabiliyorlar.

Yapay Zeka ile Kişiselleştirilmiş Eğitim

Sistemin en dikkat çeken özelliğinin yapay zeka tabanlı olması olduğunu vurgulayan Önal, öğrenci test çözdükçe sistemin hatalarını analiz ettiğini, eksik konularını belirlediğini ve tekrarlar önerdiğini söylüyor. Aynı başarı seviyesindeki öğrencileri eşleştirerek gelişimlerini karşılaştırıyor ve çocuklar kendi gelişimlerini haftalık olarak görebiliyor. Öğretmen modülüyle de sınıf bazında raporlamalar yapılabiliyor.

Belediyelere ve Sendikalara Çağrı

Platformun şu anda 100 bine yakın aktif öğrencisi bulunduğunu ve hedeflerinin 2025 sonuna kadar 500 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Önal, yerel yönetimler, STK'lar ve sendikalarla sürekli temas halinde olduklarını ifade ediyor. Şimdiye kadar Maden-İş Sendikası, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Sakarya Belediyeleri gibi kurumlarla projeler hayata geçirdiklerini aktarıyor.

Her 10 ücretli kullanıcıya karşılık 5 ücretsiz kod dağıtılıyor.

Sadece Çankırı'da iki liseye 300 öğrenciye ücretsiz erişim sağlandı.

sağlandı. Amaç sadece satış değil, erişim sağlamak.

Kişisel Motivasyon ve Sosyal Sorumluluk

Önal Akademi Kurucusu Ferit Önal, kendi geçmiş hikayesinin bu mücadeledeki güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Yalçık İçerisi köyünde, 80 öğrencisi olan bir okulda okuduğunu ve yaylada büyüdüğünü anlatıyor. Şimdi o köydeki çocuklar da aynı imkana ulaşabilsin diye çalıştıklarını ifade ediyor.

Online Eğitim Temel İnsan Hakkıdır

"Bizim tek bir derdimiz var; Çocuklar" diyen Önal, onlara kaliteli eğitimi ulaştırmak için belediyeler, STK'lar ve bakanlıkların elini taşın altına koyması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin her yerindeki her öğrenci aynı kalitede eğitimi almalı. Online eğitim bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır.

Ekip Çalışması ve Başarı Odaklılık

Sistemin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Önal, sistemi Serdar kardeşiyle kurduğunu, sonrasında başka arkadaşların da katıldığını belirtiyor. Kimseye patronluk yapmadığını, başarıya odaklandıklarını ve bu ülkenin kurtuluşunun eğitimle olacağını ifade ediyor.

Şehit Ailelerinin Çocuklarına Ücretsiz Eğitim

Online Eğitim Uygulamasını Anadolu'nun her bölgesine ulaştırma hedeflerini hatırlatan Önal, "Şehit Çocukları" ve "Madenci Çocukları" için ücret talep etmediklerini belirtiyor. Bu işi büyük paralar kazanmak için değil, eğitime daha kaliteli ve ulaşılabilir olması için çaba harcadıklarını ifade etti.