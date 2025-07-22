Adana'da Polis Kılığında Dolandırıcılık: 4 Milyonluk Altın Vurgunu

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, "FETÖ kimliğinizi kopyaladı" yalanıyla 70 yaşındaki bir vatandaşı kandırarak 4 milyon 250 bin TL değerinde altınını aldı. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti ve şüphelileri kısa sürede yakaladı. Zanlılardan biri, emniyetteki sorgusunda "Ben gitmedim, altın falan almadım" diyerek suçlamaları inkar etti. Ancak yapılan operasyon ve incelemeler sonucunda her iki zanlı da tutuklandı.

Dolandırıcılık olayında, mağdurun polise başvurmasıyla birlikte ekipler telefon kayıtları ve güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi. Şüpheliler, saklandıkları adreslerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen Hayri İ. ve Rıdvan G., adliyeye sevk edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları

Hayri İ. (23) ve Rıdvan G. (35), Arif A.'ya (70) ulaşıp korku yarattı.

(23) ve (35), Arif A.'ya (70) ulaşıp korku yarattı. "Evinizdeki altınları polislere teslim etmeniz gerekiyor, operasyon yapılacak." diyerek mağduru kandırdılar.

diyerek mağduru kandırdılar. Eve gelen Rıdvan G., 4 milyon 250 bin TL değerindeki altınları aldı.

değerindeki altınları aldı. Arif A., dolandırıldığını anlayınca hemen polise başvurdu.

Polis ekipleri, telefon kayıtları ve güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Zanlılar, mahkemece tutuklandı.



