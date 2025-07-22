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Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular artıyor. Elektronik ortamda başvuru kolaylığı ve en çok şikayet edilen sektörler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 10:07, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 10:08
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Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet vermektedir. Bu heyetler, tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesine olanak sağlamakta ve yargının iş yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlanmıştır.

2025 yılı için değeri 149 bin liranın altında olan uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. 2025 yılının ilk yarısında toplam 408 bin 717 başvuru yapılmış ve 396 bin 182 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri ise yaklaşık 5 milyar lira tutarındadır.

Tüketiciler En Çok Elektronik Ortamı Tercih Ediyor

Tüketiciler, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla kolayca tüketici hakem heyetlerine başvurabilmektedir. Bu dönemde yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 71'i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir ve elektronik başvuru yöntemi tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

Başvuruların Konuları

  • Başvuruların yaklaşık yüzde 37'si ayıplı mallara, yüzde 26'sı ayıplı hizmetlere yöneliktir.
  • Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri toplam başvuruların yaklaşık yüzde 17'sini oluşturmaktadır.
  • GSM aboneliği (%4,79), kredi kartı üyelik ücreti (%4,03), cep telefonu (%3,78), mobilya (%3,66) ve internet aboneliği (%3,17) diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler arasında yer almaktadır.
  • e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise %4,95'tir.

Sektörel Dağılımda Öne Çıkanlar

  • Perakende ticaret sektörü: 222 bin 89 başvuru (%54,33)
  • Abonelik hizmetleri sektörü: 46 bin 260 başvuru (%11,31)
  • Finansal hizmetler sektörü: 39 bin 547 başvuru (%9,67)

Tüketici Rehberi ve Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı ve tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Vatandaşlar, yasal hakları ve şikayetlerine ilişkin çözüm yollarıyla ilgili olarak Bakanlığın internet sitesinde yer alan Tüketici Bilgi Rehberi'nin ilgili bölümlerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.


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