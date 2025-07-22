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Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Yüzde 70 Arttı

Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları yüzde 68,9 artarak 76 milyar lirayı aştı. En çok harcama yeme-içme ve ulaştırmada yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 19:28, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 19:29
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Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Yüzde 70 Arttı

Yerli turistlerin bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in birinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bine ulaştı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı ve ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

Seyahat Harcamalarında Artış

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların 71 milyar 457 milyon 499 bin lira ile yüzde 93,5'ini kişisel harcamalar, 4 milyar 971 milyon 791 bin lira ile yüzde 6,5'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 lira olarak kayıtlara geçti.

Seyahat Harcamalarının Dağılımı

  • Yeme-içme: Yüzde 32 ile en fazla paya sahip.
  • Ulaştırma: Yüzde 28,4 oranında pay aldı.
  • Konaklama: Yüzde 10,8 oranında pay aldı.

Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde; yeme-içmede yüzde 62,5, ulaştırmada yüzde 66,3 ve konaklamada yüzde 66,7'lik artış gerçekleşti.

Seyahat Amaçları ve Konaklama Tercihleri

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 5 ile "sağlık" izledi.

  • Arkadaş veya akraba evinde: 67 milyon 654 bin geceleme ile en çok tercih edilen konaklama türü oldu.
  • Kendi evi: 8 milyon 836 bin geceleme ile ikinci sırada yer aldı.
  • Otel: 4 milyon 976 bin geceleme ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.


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