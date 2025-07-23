Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 456 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 447 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 465 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2 artışla tamamladı. Bir önceki gün kapanış fiyatı ise 4 milyon 405 bin lira olarak kaydedilmişti.

Altın Piyasasında İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 869 milyon 288 bin 175,99 lira, işlem miktarı ise 871,38 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 924 milyon 288 bin 50,39 lira olarak gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

İstanbul Altın Rafinerisi

NM Global Kıymetli Madenler

Turan Kıymetli Madenler

Türkiye İş Bankası

Say Kıymetli Madenler

Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

Önceki Kapanış: 4.405.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons

4.405.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons En Düşük: 4.447.000 TL / 3.425,00 Dolar/Ons

4.447.000 TL / 3.425,00 Dolar/Ons En Yüksek: 4.465.000 TL / 3.432,65 Dolar/Ons

4.465.000 TL / 3.432,65 Dolar/Ons Kapanış: 4.456.000 TL / 3.432,65 Dolar/Ons

4.456.000 TL / 3.432,65 Dolar/Ons Ağırlıklı Ortalama: 4.453.556,29 TL / 3.430,19 Dolar/Ons

4.453.556,29 TL / 3.430,19 Dolar/Ons Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.869.288.175,99

3.869.288.175,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 871,38

871,38 Toplam İşlem Adedi: 49



