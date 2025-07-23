Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
Borsa İstanbul'da altın fiyatları yüzde 2 artışla tarihi zirveye ulaştı. Standart altının kilogramı 4,5 milyon lirayı geçti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 16:42, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 16:57
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 456 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 447 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 465 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2 artışla tamamladı. Bir önceki gün kapanış fiyatı ise 4 milyon 405 bin lira olarak kaydedilmişti.
Altın Piyasasında İşlem Hacmi ve Miktarı
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 869 milyon 288 bin 175,99 lira, işlem miktarı ise 871,38 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 924 milyon 288 bin 50,39 lira olarak gerçekleşti.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- İstanbul Altın Rafinerisi
- NM Global Kıymetli Madenler
- Turan Kıymetli Madenler
- Türkiye İş Bankası
- Say Kıymetli Madenler
Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler
- Önceki Kapanış: 4.405.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons
- En Düşük: 4.447.000 TL / 3.425,00 Dolar/Ons
- En Yüksek: 4.465.000 TL / 3.432,65 Dolar/Ons
- Kapanış: 4.456.000 TL / 3.432,65 Dolar/Ons
- Ağırlıklı Ortalama: 4.453.556,29 TL / 3.430,19 Dolar/Ons
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.869.288.175,99
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 871,38
- Toplam İşlem Adedi: 49