Dolar 40,42 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar günü 40,42 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 17:33, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,3870
|40,3880
|40,4240
|40,4250
|Avro
|47,1520
|47,1530
|47,3550
|47,3560
|Sterlin
|54,4460
|54,4560
|54,5580
|54,5680
|İsviçre frangı
|50,5610
|50,5710
|50,7960
|50,8060
|ANKARA
|ABD Doları
|40,3570
|40,4370
|40,3940
|40,4740
|Avro
|47,1120
|47,1920
|47,3150
|47,3950
|Sterlin
|54,3860
|54,5960
|54,4980
|54,7080