Dolar 40,42 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,3870 40,3880 40,4240 40,4250 Avro 47,1520 47,1530 47,3550 47,3560 Sterlin 54,4460 54,4560 54,5580 54,5680 İsviçre frangı 50,5610 50,5710 50,7960 50,8060 ANKARA ABD Doları 40,3570 40,4370 40,3940 40,4740 Avro 47,1120 47,1920 47,3150 47,3950 Sterlin 54,3860 54,5960 54,4980 54,7080