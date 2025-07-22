Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF Fuarı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in bölgede neden olduğu gerilime tepki göstererek, Türkiye'nin ateş çemberiyle kuşatıldığını ve güç dengelerinin yeniden belirlendiğini vurguladı. Erdoğan, Netanyahu'nun soykırım yaptığını ve Hitler'i aştığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayiiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin etrafındaki tehlikelere dikkat çekerek, İsrail'in zulmüne karşı dünyaya birlik çağrısı yaptı. Güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde olduğumuzu ifade eden Cumhurbaşkanı, "Her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Kimin gücü kime yeterse diye bir düzen oluştu" dedi.

Erdoğan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Fuara olan ilgi her yıl artıyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve kendi kanaatleriyle yükselişi vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve kendi kanaatleriyle yükselişi vurgulandı. Kazan-kazan temelinde uzun vadeli ortaklıklar tesis etmenin önemi belirtildi.

tesis etmenin önemi belirtildi. Türkiye'nin konumu ve tarihi ile yeni statükonun etkilerini hisseden ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

ile yeni statükonun etkilerini hisseden ülkelerden biri olduğu ifade edildi. Güç dengelerinin yeniden belirlendiği uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçildiği belirtildi.

uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçildiği belirtildi. "Netanyahu Hitler'i geride bıraktı" ifadesiyle Gazze'deki durumun vahametine dikkat çekildi.

ifadesiyle Gazze'deki durumun vahametine dikkat çekildi. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocuklar ve Suriye'ye saldırıların Türkiye'nin sorunu olduğu vurgulandı.

ve Suriye'ye saldırıların Türkiye'nin sorunu olduğu vurgulandı. Bölgede huzur isteniyor , sıcak gerilimlerin Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği belirtildi.

, sıcak gerilimlerin Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği belirtildi. Uluslararası topluma birleşme çağrısı yapıldı: "Gelin bu vahşete yeter diyelim."

yapıldı: "Gelin bu vahşete yeter diyelim." Yerli ve milli savunma sanayiinin önemi vurgulandı; caydırıcılığın üst düzeyde tutulması gerektiği belirtildi.

vurgulandı; caydırıcılığın üst düzeyde tutulması gerektiği belirtildi. Dışa bağımlılığın sonuçları ve geçmişte yaşanan ambargolar hatırlatıldı.

ve geçmişte yaşanan ambargolar hatırlatıldı. Kötü komşu adamı mal sahibi yapar sözüyle her baskı ve ambargonun yeni fırsatlar doğurduğu ifade edildi.

sözüyle her baskı ve ambargonun yeni fırsatlar doğurduğu ifade edildi. Yerlilik oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Türk Savunma Sanayii , 20 milyar doları aşan cirosuyla büyük başarıya ulaştı.

, 20 milyar doları aşan cirosuyla büyük başarıya ulaştı. İHA ve SİHA'da önde gelen 3 ülkeden biri Türkiye.

Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan ve üreten 10 ülkeden biri Türkiye.

Dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısı konumuna gelindi.

180 farklı ülkeye ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Milli yetkinlik hamlesi ile dönüşüm sürecine girildi.

Savunma Sanayiinde Yerli Üretim ve Başarılar

Göreve geldiğimizde yüzde 20 seviyesinde olan yerlilik oranı bugün yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Türk Savunma Sanayii, bugün 20 milyar doları aşan cirosu ile adeta destan yazıyor. Güvenlik birimlerimizin tüm ihtiyaçları kendi kaynaklarımızla karşılanıyor. Yerli ürünlerimiz, güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde etkin rol oynuyor. İHA ve SİHA'da önde gelen 3 ülkeden biri Türkiye'dir. Ayrıca, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan ve üreten 10 ülkeden biri Türkiye'dir.

Küresel Başarılar ve İhracat

Türkiye, bugün dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısı konumuna geldi. Savunma sanayi şirketlerimiz geçtiğimiz sene 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir başarıya imza attı. Milli yetkinlik hamlesi adı verilen dönüşümle birlikte, savunma sanayiinde yerli üretim ve ihracat kapasitesi her geçen gün artıyor.