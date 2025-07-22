Güler: Savunma Sanayimiz Gücüne Güç Katıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, savunma sanayimizin yerli, milli, özgün, yenilikçi ve modern sistemlerinin ordumuzun gücüne güç kattığını, ekonomimize büyük katkılar sağladığını ve ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, savunma ve güvenlik konusunun ülkeler için her zaman büyük önem taşıdığını, günümüzde ise güvenlik alanındaki gelişmelerin daha karmaşık bir hal aldığını belirtti. Modern ve güçlü bir silahlı kuvvetler ile gelişmiş savunma sanayisine sahip olmanın, kalıcı barış ve istikrarın tesisinde en kritik araçlardan biri olduğunu ifade etti.

Türk Savunma Sanayisinin Gücü

Güler, savunma sanayisinin milli bekanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliğiyle ülkemize emsalsiz yetenekler kazandırıldığını dile getirdi. Türk savunma sanayisi sektörünün kamu kurumları, kamu ve özel firmaları ile tüm paydaşlarıyla bütüncül olarak büyük bir güç durumunda bulunduğunu ve sahip olduğu ekosistemle dünya çapında etki uyandırdığını vurguladı.

IDEF Fuarının Önemi

IDEF, küresel barışa katkı sağlamak isteyen ülkeleri ve savunma sanayi şirketlerini bir araya getirerek büyük bir platform olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu yılki organizasyonun, katılımcı ülke ve şirketlerin sahip oldukları yetenekleri sergilemesi ve paylaşması suretiyle dünya barışına katkı sağlaması hedefleniyor. Amaç, üreticileri ve müşterileri aynı ortamda buluşturmak.

Yerli ve milli savunma sanayi sistemlerinin önemi

sistemlerinin önemi Uluslararası alanda etkinliğin artırılması

Küresel barışa katkı sağlama hedefi

Üretici ve müşterilerin buluşturulması

Deneyimlerin paylaşılması ve işbirliği fırsatları

Güler, IDEF vesilesiyle dost ve müttefik ülkelerin temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.