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Maden Ocağındaki Gazdan Etkilenerek Hastaneye Kaldırılan 5 İşçi Taburcu Oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçi taburcu edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 16:27, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 16:26
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Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait ocağın eksi 630 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle gaz açığa çıktı. Söz konusu alanda çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A. gaz maskelerini takarak kuyu başına çıktı.

Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, 2'si Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, tedbir amacıyla ocak boşaltıldı, TTK tahlisiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğüne geldi.

Öte yandan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar." dedi.

Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedbir amacıyla boşaltılan ocakta üretime yeniden başlandığı öğrenildi.

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