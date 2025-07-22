Büyükşehir müfettişleri: Aynı işi yapıyoruz, daha az maaş alıyoruz

Kamu kurumlarında denetim faaliyetlerini yürüten müfettişler arasındaki maaş farkı, büyükşehir belediyelerinde görev yapan denetim personelinin tepkisine neden oluyor. Özellikle 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen "eşit işe eşit ücret" ilkesinin dışında bırakıldıklarını belirten büyükşehir belediyesi müfettişleri, özlük haklarında adalet talep ediyor.

Büyükşehir müfettişi ile İç denetçi arasında 10 bin TL fark var

2025 Temmuz ayı itibarıyla büyükşehir belediyesi müfettişleri, kendi kurumlarında görev yapan iç denetçilerden yaklaşık 10 bin TL, bakanlık müfettişlerinden ise yaklaşık 13 bin TL daha az maaş alıyor. Oysa merkezi idarede bu iki denetim grubu eşit özlük haklarına sahip. Söz konusu dengesizlik, mesleğin cazibesini yitirmesine ve nitelikli personelin farklı alanlara yönelmesine neden oluyor.

Büyükşehir müfettişi şube müdüründen düşük maaş alıyor

Müfettişler ayrıca, büyükşehir belediyelerinde kendi hiyerarşilerinin altında bulunan şube müdürü, daire başkanı veya sözleşmeli teknik personelden daha düşük ücret aldıklarına dikkat çekti. Bu durumun hem çalışma barışını bozduğu, hem de denetim fonksiyonunu zayıflattığı ifade edildi.

Maliye Bakanlığı'nın ilkesi ihlal ediliyor

Müfettişler, kamu personeli maaşlarının belirlenmesinde esas alınan "hiyerarşiye uyumlu ücret rejimi" ilkesinin büyükşehirlerde uygulanmadığını savunuyor. Buna karşın merkezi idarede bu kural sorunsuz biçimde işlerken, mahalli idarelerde göz ardı ediliyor.

Belediye bütçesinden ödendiği için genel bütçeye yük getirmiyor

Büyükşehir müfettişleri, yapılacak yasal bir düzenlemenin merkezi bütçeye yük getirmeyeceğine de dikkat çekiyor. Çünkü büyükşehir belediyeleri personel maaşlarını kendi özerk bütçelerinden karşılıyor. Bu nedenle yapılacak bir değişikliğin genel bütçeyi etkilemeyeceği ve kamu maliyesi açısından sakınca doğurmayacağı belirtiliyor.

Müfettişlerin talebi: İç denetçi ile eşit özlük hakkı

Büyükşehir belediyesi müfettişleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 375 sayılı KHK veya 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, kendi kurumlarındaki iç denetçilerle aynı özlük haklarına sahip olmak istediklerini açıkladı.