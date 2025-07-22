Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye, yılın ilk yarısında 77 ülkeye 6,3 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi. En büyük pazar Fransa oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 14:39, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 14:37
Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında otomotiv sektöründe önemli bir başarıya imza atarak 77 ülkeye toplamda 6 milyar 318 milyon 306 bin dolar değerinde binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde binek otomobil ihracatı, otomotiv endüstrisinin toplam dış satımından %31,6 pay aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta %12 artış yaşandı ve bu artış, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.
Binek Otomobil İhracatında Lider Ülkeler
- Fransa: Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'ya yapılan binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 artış göstererek 1 milyar 87 milyon 169 bin dolar seviyesine ulaştı.
- İspanya: En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke olan İspanya'ya ihracat, %26 artış ile 784 milyon 137 bin dolar oldu.
- İtalya: Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan ihracat ise 703 milyon 636 bin dolar olarak kaydedildi.
- Birleşik Krallık: Dördüncü sırada 665 milyon 671 bin dolar ile Birleşik Krallık yer aldı.
- Almanya: Beşinci sırada ise 565 milyon 33 bin dolar ile Almanya bulunuyor.
- Slovenya: Altıncı sıradaki Slovenya'ya yapılan binek otomobil ihracatı, %144 artış ile 462 milyon 381 bin dolar seviyesine çıktı.
- Polonya: Yedinci sırada 395 milyon 38 bin dolar ile Polonya yer aldı.
- Belçika: Sekizinci sırada ise 287 milyon 479 bin dolar ile Belçika bulunuyor.
- Portekiz: Dokuzuncu sırada 149 milyon 897 bin dolar ile Portekiz yer aldı.
- Yunanistan: Onuncu sırada ise 125 milyon 23 bin dolar ile Yunanistan bulunuyor.
Binek Otomobil İhracatında Avrupa Birliği'nin Payı
Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkenin 9'u Avrupa Birliği ülkeleri oldu.