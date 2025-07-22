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İBB yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 330'a yükseldi

İBB'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi tutuklandı, 215 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 14:48, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 14:59
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İBB yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 330'a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 şüpheli tutuklanırken, 215 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin başlatıldı ve tanık ifadeleriyle birlikte HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve mülkiye müfettişliği raporlarıyla desteklendi. Soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltildi.

Operasyonlar ve Tutuklamalar

  • İlk operasyon: 19 Mart'ta düzenlendi, 87 şüpheli gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Mehmet Murat Çalık da gözaltına alınanlar arasındaydı.
  • İkinci operasyon: 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 18'i tutuklandı.
  • Üçüncü operasyon: 20 Mayıs'ta 22 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.
  • Dördüncü operasyon: 22 Mayıs'ta 7 şüpheli tutuklandı.
  • Beşinci operasyon: 23 Mayıs'ta 46 zanlıya yönelik operasyon yapıldı, 25 kişi tutuklandı.
  • Altıncı operasyon: 31 Mayıs'ta Aykut Erdoğdu ve diğer bazı isimler tutuklandı.
  • Yedinci operasyon: 5 Temmuz'da 3 şüpheli gözaltına alındı.
  • Sekizinci operasyon: 18 Temmuz'da 17 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Etkin Pişmanlık ve İfadeler

Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdi. Bu ifadeler sonucunda 39 şüpheli tahliye edildi. İfadelerde, İBB iştiraklerinde oluşturulan koordinasyon yapısı, usulsüz ihaleler ve para transferleri detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca bazı iş insanları, hak ediş ödemeleri için komisyon vermek zorunda bırakıldıklarını iddia etti.

Tutuklu Bulunan Önemli Şüpheliler

  • Ekrem İmamoğlu
  • Murat Ongun
  • Tuncay Yılmaz
  • Fatih Keleş
  • Mehmet Murat Çalık
  • Taner Çetin
  • Ali Kurt
  • Seyfullah Demirel
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Mustafa Akın
  • Yavuz Saltık
  • Aykut Erdoğdu
  • Ali Sukas
  • Veysel Erçevik
  • Mehmet Pehlivan

Soruşturmada Son Durum

Mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 330 şüpheliye ulaşıldı. Bunlardan 320'si yakalandı, bazıları tutuklanırken bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı. Şu anda soruşturma kapsamında 105 şüpheli tutuklu, 215 şüpheli adli kontrol altında. Kolluk ekipleri, halen aranan bazı şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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