İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu araç, dün öğle saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir trafik kazasına karıştı. Edinilen bilgilere göre, Ortaylı'nın içinde yer aldığı otomobil ile başka bir araç çarpıştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 15:00, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 15:20
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Balıkesir Burhaniye'deki trafik kazasında aracı hasar gördü. Ortaylı, sürücüler arasındaki tartışmayı yatıştırırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ortaylı ortamı sakinleştirmeye çalıştı
Kazaya ilişkin yapılan açıklamalarda, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Yerel kaynakların aktardığına göre, kaza sonrası İlber Ortaylı'nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ortaylı'nın da araçtan inerek 'ortamı sakinleştirmeye çalıştığı' ifade edildi.