İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Balıkesir Burhaniye'deki trafik kazasında aracı hasar gördü. Ortaylı, sürücüler arasındaki tartışmayı yatıştırırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ortaylı ortamı sakinleştirmeye çalıştı

Kazaya ilişkin yapılan açıklamalarda, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, kaza sonrası İlber Ortaylı'nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ortaylı'nın da araçtan inerek 'ortamı sakinleştirmeye çalıştığı' ifade edildi.