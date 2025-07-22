Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uyguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 23:45, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 23:45
Yazdır
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yalova Belediyesi'ne ait yağmur suyu deşarj hattından numune aldı. Yapılan incelemede kentsel atık suyun arıtılmadan bu hat üzerinden denize deşarj edildiği belirlendi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliği ile ilgili Yalova Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uygulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber