DEVA Partisi'nden istifa etmişlerdi: İki isim CHP'ye geçiyor!

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek Meclis'e giren, ancak 27 Haziran'da DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, siyasi rotalarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirdi.

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı kulis bilgilerine göre, her iki ismin CHP'ye katılımı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 24 Temmuz Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde kamuoyuna açıklanacak.

BAKIRKÖY MİTİNGİNDE AÇIKLANACAK

DEVA Partisi'nden bugüne dek altı milletvekili istifa ederken, bunlardan Selma Aliye Kavaf ve Seda Kaya Özer daha önce CHP'ye katılmıştı. Son gelişmeyle birlikte DEVA kökenli dört milletvekili CHP saflarına geçmiş oldu.

Köylü, sosyal medya paylaşımında "Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, artık bağımsız vekil statüsündelerdi. Çarşamba günü CHP'ye geçişleri Özgür Özel tarafından mitingde duyurulacak. Bu geçişler, Meclis'te grup dengeleri açısından da önem taşıyor" ifadelerini kullandı.