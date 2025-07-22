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Atatürk Üniversitesi'nden YKS'de dereceye giren öğrencilere burs

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) dereceye giren başarılı öğrenciler için dikkat çeken bir burs programı başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 16:18, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 16:20
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Atatürk Üniversitesi'nden YKS'de dereceye giren öğrencilere burs

Türkiye'de örneğine az rastlanan bu burs sistemiyle, Atatürk Üniversitesine belirli başarı sıralamalarıyla yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık 30 bin TL burs desteği sağlanacak.

Başarıya Büyük Ödül

Yeni burs programı; yalnızca ekonomik bir destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki başarılı gençleri Atatürk Üniversitesi çatısı altında buluşturmayı amaçlıyor. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Mühendislik, İletişim ve İlahiyat Fakültelerini kapsayan bu prestijli burs programı ile akademik başarılar güçlü biçimde ödüllendirilecek.

Burs miktarları ve başarı kriterleri ise şöyle açıklandı: Tıp Fakültesi: YKS'de ilk 1500 içinde yer alarak tercihini Atatürk Üniversitesinden yana kullanan ilk 10 öğrenciye aylık 30.000 TL burs, Aynı fakülteye, ilk 1500 içerisinde girip ilk 10 dışında kalan öğrencilere ise aylık 15.000 TL burs, Diş Hekimliği Fakültesi: İlk 4000 içerisinde yer alan ilk 5 öğrenciye aylık 30.000 TL, Eczacılık Fakültesi: İlk 4000 içinde ilk 5 öğrenciye aylık 30.000 TL, Fen Fakültesi: İlk 5000 içinde ilk 5 öğrenciye aylık 30.000 TL, Mühendislik Fakültesi: İlk 5000 içinde ilk 5 öğrenciye aylık 30.000 TL, İletişim Fakültesi: İlk 1000 içinde ilk 5 öğrenciye aylık 30.000 TL, İlahiyat Fakültesi: İlk 1000 içinde ilk 5 öğrenciye aylık 30.000 TL burs verilecek.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Nitelikli Öğrencilerle Daha Güçlü Bir Üniversiteyiz"

Burs programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu desteğin yalnızca bir eğitim politikası değil, aynı zamanda bir vizyon meselesi olduğuna dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Atatürk Üniversitesi olarak hedefimiz; yalnızca eğitimde değil, sosyal destek politikalarıyla da öğrencilerimizin yanında olmak. Kalkındırma Vakfımızın başlattığı bu kapsamlı burs programı, başarıyı teşvik eden, nitelikli insan kaynağını destekleyen ve üniversitemizi bir cazibe merkezi haline getiren çok önemli bir adımdır. Türkiye'nin dört bir yanından üstün başarılı öğrencileri üniversitemize kazandırmak istiyoruz. Gençlerimiz yalnızca bir üniversite tercihi yapmıyor; aynı zamanda hayallerine, hedeflerine ve güçlü bir akademik geleceğe de adım atıyorlar."

Türkiye'de az görülen bir destek

Atatürk Üniversitesinin sunduğu bu burs sistemi, yalnızca üniversite tercihlerini etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda yükseköğretimde başarıyı odağına alan öğrenciler için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak. Eğitimde fırsat eşitliği, sosyal adalet ve nitelikli bilim insanı yetiştirme vizyonuyla hareket eden üniversite, Kalkındırma Vakfı aracılığıyla gelecek nesillere yatırım yapmayı sürdürüyor.

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