İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi

Prof. Dr. Orhan Şen, yarın için 40 dereceyi bulabilecek sıcaklıklar nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'e mesai saatlerinin erkene çekilmesini önerdi. Prof. Dr. Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının yarın zirveye ulaşacağını belirtti.

Yarın İstanbul'da en sıcak gün olacak. Isı adası etkisiyle sıcaklık gün boyu etkili olacak, özellikle güney ilçelerde 38-40 dereceye kadar çıkabilir. Bu gece de en sıcak gecelerden biri yaşanacak ve sıcaklık 27 derece olacak.

Sıcak Hava Uyarısı ve Alınması Gereken Önlemler

Vatandaşlara "yarın dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuldu.

"yarın dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuldu. Isı çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Sıcak havanın özellikle mesai bitimine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Mesai Saatleri İçin Öneri

Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenerek, "Mesai saatlerini erkene alırsak bu durumu afete dönüşmeden atlatabiliriz" dedi.



