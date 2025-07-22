İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. Prof. Dr. Orhan Şen, ısı çarpmalarına karşı uyardı ve mesai saatlerinin erkene çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 16:37, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 16:41
Prof. Dr. Orhan Şen, yarın için 40 dereceyi bulabilecek sıcaklıklar nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'e mesai saatlerinin erkene çekilmesini önerdi. Prof. Dr. Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının yarın zirveye ulaşacağını belirtti.
Yarın İstanbul'da en sıcak gün olacak. Isı adası etkisiyle sıcaklık gün boyu etkili olacak, özellikle güney ilçelerde 38-40 dereceye kadar çıkabilir. Bu gece de en sıcak gecelerden biri yaşanacak ve sıcaklık 27 derece olacak.
Sıcak Hava Uyarısı ve Alınması Gereken Önlemler
- Vatandaşlara "yarın dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuldu.
- Isı çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
- Sıcak havanın özellikle mesai bitimine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Mesai Saatleri İçin Öneri
Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenerek, "Mesai saatlerini erkene alırsak bu durumu afete dönüşmeden atlatabiliriz" dedi.