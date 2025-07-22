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Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu

Edirne'de Mart ayında yürürlüğe giren ekmek zammına ilişkin Edirne Valiliği tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, zam kararını iptal etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 16:55, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 16:57
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Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20 Mart 2025 tarihli ve 29 sayılı kararı doğrultusunda, 220 gram ekmek 15 TL, 440 gram ekmek ise 30 TL olarak belirlenmişti. Bu fiyatlara göre kilogram başına ücret 68,18 TL'ye yükselmişti. Zam kararının ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Edirne Valiliği, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na dayanarak tarifeye itiraz etti. Kurulan dört kişilik komisyonda yalnızca Valilik temsilcisi zam aleyhine oy kullanırken, diğer üyelerin ret oyu vermesi nedeniyle itiraz reddedildi. Bunun üzerine Valilik, konuyu yargıya taşıdı. Açılan dava sonucunda mahkeme, Edirne Valiliği'ni haklı bularak ekmek zammı kararını iptal etti. Kararın ardından kentte ekmek fiyatlarında düşüş bekleniyor.

"Tarifeyi uygulamak zorunda kaldık"

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, mahkeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gerekçeli karar henüz elimize ulaşmadı. Kararın dayandığı nedenleri gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Edirne merkezdeki fiyatlar, Türkiye ortalamasının bir miktar üzerindeydi. O dönemde arkadaşlara, fiyatları ülke genelindeki seviyelere çekelim önerisinde bulundum. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası tarifeyi uygun bulunca, ilçelerle merkez arasında farklı fiyat oluşmaması için biz de aynı tarifeyi uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Sürecin Valiliğin itirazıyla başladığını hatırlatan Cingöz, "Komisyonda itiraz reddedilince Valilik konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme de fiyatları uygun bulmamış olacak ki iptal kararı verdi. Vatandaş bu karardan memnundur. Sonuçta herkes cebinden çıkan paraya bakar," ifadelerini kullandı.

Cingöz, karar sonrası sürecin yeniden başlayacağını ve bunun yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürebileceğini belirterek, ekmeğe yeniden zam yapılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

"Önce maliyetler kontrol altına alınmalı"

Fırın işletmecisi Ali Buğday ise kararı değerlendirerek, "Mevcut ekmek fiyatları makul seviyede. Bu fiyatlar esnafın ya da fırıncıların kendi başına belirlediği rakamlar değil. Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odası gibi yetkili kurumlar tarafından belirlendi. Biz zamları kendi isteğimizle yapmıyoruz. Girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Eğer fiyatlara müdahale edilecekse, önce maliyetler kontrol altına alınmalı. Esnaf olarak zam yapma taraftarı değiliz" dedi.

"Bence pahalı değil"

Vatandaşlardan Hüseyin Teoman Ersöz ise, ekmek fiyatlarının pahalı olmadığını belirterek, "Bence pahalı değil, çünkü her şeyin bir maliyeti var. Dükkan kirası, elektrik gideri gibi masraflar göz önünde bulundurulmalı. Eğer bu maliyetleri karşılıyorsa sorun yok. Fiyatın yüksek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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