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Eskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karşı, kentteki bir köyün tedbir amacıyla boşaltıldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 21:12, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 21:25
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Eskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıldı

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yön değiştiren yangın nedeniyle, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde önlem alındı.

Köyde incelemelerde bulunan Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bölgede çıkan yangına ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Yangının, Sarıcaova köyüne sıçrama ihtimali üzerine gereken tedbirlerin alındığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Öğleden sonra Eskişehir'deki yangın devam etti. Orada bütün ekipler gerçekten çok ciddi bir mücadele verdi. Sonrasında rüzgarın ters bir şekilde yön değiştirmesiyle ne yazık ki İhsaniye ilçemizin Sarıcaova köyüne de dumanların yaklaşması ve yangının sıçraması söz konusu. Duruma göre biz de bütün tedbirlerimizi aldık. Yangının köyümüze gelme ihtimaline karşı, burada yaşayan 20 hanedeki 58 vatandaşımızı ve 110 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanı tahliye ettik."

Yiğitbaşı, köyden tahliye edilen vatandaşların bazılarının akrabalarının yanına gittiğini, diğerlerinin de Çiğiltepe KYK yurduna nakillerinin yapıldığını belirtti.

Yangına müdahale eden araç ve ekipler hakkında da bilgi veren Yiğitbaşı, "Eskişehir'deki yangının köyümüze sıçramadan, buradaki evlere, hanelere de zarar vermeden söndürülmesi ve bu müdahalenin sağlanması yönünde olacağını umuyoruz. Sabaha kadar çalışmalarımız böylelikle tamamlanacak. Aksi bir durum olur, rüzgarın yönü değişirse bile bütün tedbirlerimizi aldık, köyümüzü boşalttık. İnşallah, sabaha kadar yangın mücadelesi tamamlanmış olur. Hem Eskişehir'e hem de Afyonkarahisar'a geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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