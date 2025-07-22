6 İlde Kavurucu Sıcaklık! İşte Sıcaklık Rekoru Kırılan İl

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugün, 6 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde ölçüldü. Özellikle Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Bu illerde sıcaklıklar ilçelere göre 40,4 ile 43,6 derece arasında değişti. Ülke genelinde bugün en yüksek sıcaklık Aydın'da 43,6 derece olarak kaydedildi. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.