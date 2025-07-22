Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin değerlendirildiği görüşmede, bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Gazze'deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze'ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.