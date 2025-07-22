Çamlıhemşin'de kar kütlesinin altında kalan kadın öldü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kopan kar kütlesinin altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 18:18, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 18:19
Tatil amacıyla bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S, Galer Düzü mevkisinde kar yığının üzerinde yürüdüğü sırada kopan kar kütlesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan E.A.S'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan cenazenin, savcı incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.