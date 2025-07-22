Otomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunda Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giderken İ.D.'nin kontrolünü yitirdiği 39 TN 444 plakalı otomobil, yol kenarında radar uygulaması yapan Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne ait 22 KB 785 plakalı sivil radar aracına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İ.D. ve radar aracında bulunan polis memuru U.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.